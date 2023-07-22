В МОЭК заявили о ликвидации последствий прорыва горячей воды в ТЦ «Времена года»

МОЭК: городские службы устраняют последствия прорыва горячей воды в ТЦ «Времена года»

Городские службы работают над ликвидацией последствий прорыва горячей воды в московском ТЦ «Времена года» на Кутузовском проспекте. О ходе работ отчитались в пресс-службе ПАО «Московская объединенная энергетическая компания», комментарий представителей МОЭК приводит агентство «Москва».

По предварительным данным, в результате происшествия пострадали пять человек, которым оказывается оперативная медицинская помощь.

В МОЭК подчеркнули, что специалисты городских служб уже занимаются устранением вытекания горячей воды, «произошедшего на тепловом оборудовании и сетях, принадлежащих торговому центру».

Ранее стало известно о причине прорыва воды в московском торговом центре. Уточняется, что авария произошла в магазине «Глобус Гурмэ» на производственной линии. Одна из очевидцев заявила, что в заведении взорвалась труба.