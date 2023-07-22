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06:52, 22 июля 2023Мир

Британский полковник назвал единственный вариант контрнаступления для Украины

The Telegraph: единственный вариант контрнаступления для Киева — лобовые атаки на рубежи

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Полковник британской армии Ричард Кемп назвал единственный возможный вариант контрнаступления для Украины в статье для газеты The Telegraph.

Как отметил военный, усиленные за счет мобилизации и возведения обширных рубежей российские силы не собираются отступать. Он сравнил ситуацию с прошлогодними перегруппировками российских военных в Херсонской и Харьковской областях, которые он назвал тактическим маневром для обмена «пространства на время». «Это оставило Украине один вариант: начать лобовые атаки на хорошо защищенные позиции», — констатировал он.

По мнению Кемпа, подобное положение делает Киев уязвимым для изменений в мнении Запада. В частности, он обратил внимание на такие факторы, как вероятность прихода Дональда Трампа на пост президента и усталости европейцев. «Это то, о чем должен знать президент Зеленский; и что, возможно, вызывает большой ужас», — добавил полковник.

Военный предложил задаться вопросом, может ли Украина в течение многих месяцев или лет вести атаки на «одни из самых обширных систем военных оборонительных сооружений, которые когда-либо видел мир». Кроме того, поля на юге мешают начать контрнаступление внезапно, а обещанные Киеву F-16 не могут конкурировать с российской авиацией. Поэтому украинским силам остаются только лобовые атаки.

Кемп добавил, что такая стратегия критиковалась военными теоретиками еще со времен Первой мировой войны. «Но, учитывая положение Киева, он не может позволить себе философствовать», — заключил он.

Ранее помощник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина теряет большие силы в рамках своего контрнаступления.

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    Марина Совина
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