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12:53, 22 июля 2023Мир

В Польше вызвали российского посла

Замглавы МИД Польши сообщил, что посла России Андреева вызвали из-за слов Путина

Фото: Velishchuk Yevhen / Shutterstock / Fotodom

Посла России Сергея Андреева вызвали в польский МИД. Об этом сообщил замглавы ведомства Павел Яблоньский, передает в субботу, 22 июля, ТАСС.

«В субботу в 10:00 (11:00 мск) в МИД в срочном порядке был вызван посол России. (...) Встреча была очень короткой», — сказал он.

По его словам, посла вызвали из-за слов президента России Владимира Путина и других недружественных шагов Москвы против Варшавы и ее союзников.

Ранее МИД Польши собирался вызвать посла России из-за заявлений Путина о том, что Иосиф Сталин подарил полякам западные территории страны. Премьер-министр Матеуш Моравецкий назвал Сталина военным преступником, виновным в смерти сотни тысяч поляков.

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    Анастасия Заикина
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