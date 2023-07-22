В Госдуме предупредили Зеленского о последствиях за теракт на Крымском мосту

Депутат Ивлев предупредил, что Зеленского могут нейтрализовать как террориста

Президент Украины Владимир Зеленский своими словами об атаках на Крымский мост подтвердил, что является террористом, а значит, может быть нейтрализован в случае новых терактов на российском объекте. О таких последствиях украинского лидера предупредил депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев в беседе с РИА Новости.

По словам политика, своими заявлениями на Аспеновском форуме по безопасности фактически анонсировал новые атаки на Крымский мост, в результате которых могут снова пострадать мирные жители. При этом Запад во главе с США лицемерно одобрил подобные планы президента Украины, отметил Ивлев.

В то же время он выразил уверенность в том, что российские военные отомстят за пострадавших граждан страны по законам войны. «А Зеленский пусть задумается, что он как террорист тоже может быть нейтрализован. Террористов уничтожают в любой стране», — заключил депутат.

Ранее в июле Зеленский назвал Крымский мост целью для Вооруженных сил Украины. До этого, 17 июля, два украинских надводных беспилотных летательных аппарата атаковали Крымский мост. В результате атаки было повреждено дорожное полотно. Национальный антитеррористический комитет (НАК) России квалифицировал атаку на объект как теракт.