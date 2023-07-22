Российская теннисистка пропустит турнир в Германии из-за проблем с визой

Российская теннисистка Потапова пропустит турнир WTA-250 в Гамбурге из-за проблем с визой

Российская теннисистка Анастасия Потапова пропустит турнир категории WTA-250 в Германии из-за проблем с визой. Спортсменка рассказала об этом Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы и моя команда подали документы вовремя, но, к сожалению, рассмотрение было задержано», — пояснила Потапова, добавив, что сейчас начинает подготовку к американской серии. Она отметила, что в 2022 году ей очень понравилось выступать в Гамбурге, и выразила надежду на то, что сможет вернуться туда в 2024 году.

19 июля глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о выдаче виз российским игрокам для участия в US Open 2023 года. «С выступлением на US Open проблем возникнуть не должно, все выступят, кто захочет. На данный момент нам никто из наших теннисистов не жаловался, о каких-то проблемах не сообщал», — заявил функционер.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. При этом россияне продолжают выступать на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.