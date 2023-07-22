Ученые перечислили продукты с самым высоким количеством пребиотиков

NUTRITION 2023: больше всего пребиотиков содержат чеснок, репчатый лук и зелень одуванчика

Специалисты Государственного университета Сан-Хосе заявили, что зелень одуванчика, чеснок, топинамбур, лук-порей и репчатый лук содержат наибольшее количество пребиотиков. Результаты исследования ученых представлены на NUTRITION 2023, флагманском ежегодном собрании Американского общества питания.

Эксперты во время исследования оценили содержание пребиотиков в 8690 видах продуктов питания, используя ранее опубликованные работы по данной теме. По словам ученых, появляется все больше доказательств того, что потребление определенных типов клетчатки может поддерживать рост и размножение полезных бактерий в кишечнике.

Специалисты выяснили, что около 37 процентов продуктов в базе данных содержали пребиотики. Топинамбур, чеснок, лук-порей, зелень одуванчика и репчатый лук содержали наибольшее количество пребиотиков, около 100-240 миллиграммов на грамм пищи.

При этом продукты, cодержащие пшеницу, занимают в списке более низкое место. А молочные продукты, яйца, масла и мясо почти не содержали пребиотиков.

Ранее врач-терапевт, нутрициолог Анна Киреева перечислила россиянам ряд продуктов, включение которых в рацион способствует нормализации гормонального фона.

Первыми продуктами, позволяющими избежать гормональных сбоев и снизить высокий тестостерон, медик назвала тыкву и тыквенные семечки, так как они содержат большое количество цинка. Также для поддержания оптимального уровня мужских и женских половых гормонов необходимо есть больше богатой омега-3 кислотами рыбы жирных сортов.

