Cбежавший от мобилизации украинец пропал в Канаде

CBC: сбежавший от мобилизации 20-летний украинец пропал после купания в реке

20-летний гражданин Украины, сбежавший из страны в Канаду, чтобы не попасть под мобилизацию, пропал без вести после купания в реке. Об этом сообщает CBC News.

Последний раз мужчину видели к юго-востоку от канадского города Квебек. Сержант полиции Хьюг Болье сообщил, что около полуночи в участок позвонили родственники пропавшего, обеспокоенные его отсутствием дома.

Болье рассказал, что полицейские вместе с пожарными обыскали всю прибрежную местность. Позже к ним присоединились водолазы и вертолет, однако найти украинца так и не удалось.

По словам Лауры Торрес, работающей с группой помощи иммигрантам сообщила изданию, что молодой человек бежал от боевых действий на Украине и приехал в Квебек в июле этого года.

Более ста тысяч украинцев прибыли в Канаду по программе для беженцев. Однако далеко не все оказались удовлетворены условиями проживания в стране, о чем они рассказывают в социальных сетях. Приехавшие в Канаду по бесплатным билетам украинцы столкнулись с тем, что искать и оплачивать жилье им приходится самостоятельно. Также возникают сложности с трудоустройством, при этом в целом жизнь в стране недешевая.