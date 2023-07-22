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20:36, 22 июля 2023Бывший СССР

Российский журналист рассказал о своем состоянии после обстрела ВСУ

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков рассказал о своем состоянии после обстрела ВСУ

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Корреспондент «Известий» Роман Польшаков рассказал о своем состоянии после ранений, полученных в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Его слова передают «Известия».

«Как врачи сказали, три осколка еще во мне, получается. Один в районе диафрагмы застрял шарик, один в боку и один – в ягодице. На ноге полностью навылет одна прошла, но кость не задета. И где стопа тоже на вылет, но там сделали операцию, все зашили, чтобы остановить кровотечение», — рассказал он.

Ранее 22 июля РИА Новости сообщило, что группа журналистов попала под обстрел в районе села Пятихатки. Уточнялось, что ранения также, помимо Польшакова, получили фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и оператор телеканала Дмитрий Шиков.

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    Глеб Бажуткин
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