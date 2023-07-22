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22:37, 22 июля 2023Мир

Польша начала ремонт танков Leopard для ВСУ

Министр обороны Блащак: в Польше открылся центр по ремонту поставляемых ВСУ танков Leopard

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Центр по ремонту и обслуживанию поставляемых на Украину танков Leopard начал работу в Польше. Об этом заявил министр обороны страны Мариуш Блащак в своем Twitter-аккаунте.

«Центр по ремонту в Гливице начал работать. Первые два [танка] Leopard уже прибыли с Украины на предприятие Bumar», — подчеркнул он.

Ранее Германия отказалась строить ремонтный центр для танков Leopard в Польше из-за попыток Варшавы многократно завысить стоимость ремонта техники для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

18 июля министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что страна отправит Украине четыре боевых танка Leopard 2A4. Помимо прочего, Киев получит десять бронетранспортеров и несколько бронированных вездеходов, грузовиков и карет скорой помощи. Роблес также объявила об отправке в течение лета нового груза с легким вооружением и боеприпасами тяжелого калибра.

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    Марина Совина
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