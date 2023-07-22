Бастрыкин заинтересовался гибелью рыбы в реке ХМАО

Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело о гибели рыбы в реке ХМАО

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин заинтересовался гибелью рыбы в реке Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом пишут в Telegram-канале ведомства.

«Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по информации о гибели рыбы в ХМАО. В СМИ распространилась информация о массовой гибели осетровых рыб в результате загрязнения нефтепродуктами реки и бесконтрольного их сброса в водоем в районе поселка Банный Ханты-Мансийского автономного округа. Профильные ведомства меры реагирования не принимают», — заявили представители пресс-службы.

Сообщается, что Бастрыкин дал указание руководителю СУ СКР по ХМАО Михаилу Мокшину возбудить уголовное дело и подготовить доклад о ходе и результатах расследования. По факту произошедшего организована процессуальная проверка.

В июне глава СКР Бастрыкин поставил на контроль дело о разрушении Каховской ГЭС.