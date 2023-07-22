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21:08, 22 июля 2023Бывший СССР

Швеция направит более 500 миллионов евро на восстановление Украины

В Киеве рассказали, что Швеция выделит 522,6 миллиона евро на восстановление Украины

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Швеция направит на проекты по восстановлению Украины 522,6 миллиона евро. Об этом рассказали в украинском Министерстве экономики.

«Соответствующая сумма заложена в стратегию сотрудничества в сфере восстановления и реформ в Украине на 2023-2027 годы, которую представило правительство Швеции», — сказано в официальном заявлении ведомства.

В апреле текущего года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что международные партнеры предоставят стране 115 миллиардов долларов долгосрочной поддержки на восстановление.

19 июля администрация президента США объявила о новом пакете помощи Украине на сумму 1,3 миллиарда долларов. Подчеркивалось, что Вашингтон в рамках следующего транша поставит стране четыре зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS, боевые беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade и артиллерийские снаряды.

Также СМИ сообщили, что Штаты намереваются выделить 250 миллионов долларов на помощь украинским фермерам после приостановки действия зерновой сделки и поставок зерна на мировой рынок.

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    Марина Совина
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