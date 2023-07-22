В США назвали ловушку России для Вашингтона

Профессор Сури: сотрудничество России и Кубы стало сложной ловушкой для США

Профессор Техасского университета, историк Джереми Сури назвал ловушку России для Вашингтона. Свое мнение он высказал в колонке для CNN.

Сури обратил внимание на то, что Россия активизировали торговые, экономические и военные связи с Кубой. В частности, российские чиновники регулярно посещают эту страну, Россия поставляет Кубе нефть и промышленные товары. Кроме того, между странами открыто прямое авиасообщение.

Помимо этого, Кубу посетил учебный корабль Военно-морского флота России (ВМФ РФ) «Перекоп». По мнению профессора, этот факт, а также выданное Китаю разрешение построить на острове якобы «шпионский объект» являются «провокацией» и «вызовом США». «Белый дом хочет, чтобы Кремль (и Китай) признали, что они должны ограничить свою поддержку Кубы и уважать американские интересы», — отметил он, указав, что «продолжающаяся военная эскалация России к югу от Флориды» угрожает американской стратегии безопасности, призванной предотвращать «иностранное вмешательство» в регионе.

«Военная эскалация вокруг Кубы — опасное искушение для России и сложная ловушка для США», — констатировал Сури, добавив, что в итоге могут сложиться предпосылки к ситуации, схожей с Карибским кризисом 1962 года.

Ранее корреспондент CNN Патрик Оппман назвал появление российского корабля на Кубе серьезным посылом. По его словам, Москва планирует построить на острове крупные магазины, где будут продавать товары из России, а также увеличить поставку нефти и модернизировать пляж недалеко от Гаваны.