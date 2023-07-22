Минобороны раскрыло подробности удара ВСУ по российским журналистам

Минобороны России: военкор РИА Новости Журавлев погиб при разрыве кассетного боеприпаса

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ «Известия» и информационного агентства РИА Новости, которые готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, удар был нанесен кассетными боеприпасами. Сообщается, что четыре журналиста получили ранения разной степени тяжести. Их эвакуировали в полевые медучреждения Минобороны, им оказывают помощь.

Минобороны также подтвердило информацию о том, что спасти журналиста РИА Новости Ростислава Журавлева не удалось.

Ранее сообщалось, что ранения получили фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, а также корреспондент «Известий» Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков.