Названы главные угрозы продовольственной безопасности

Bloomberg: засуха и конфликт на Украине создают угрозы продовольственной безопасности

Засуха, нарушенные глобальные цепочки поставок и конфликт на Украине являются главными угрозами продовольственной безопасности. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что из-за аномальной жары начали мелеть реки, отчего судоходство существенно осложняется. В результате цепочки поставок нарушаются, а время доставки грузов увеличивается.

Эксперты подчеркнули, что рост цен на продовольствие в мире ожидался, поскольку до этого стоимость продуктов в течение года только снижалась. По данным агентства, цены всегда устойчивы в плане снижения, но при этом легко подвержены всевозможным внешним факторам, которые сразу заставляют их резко расти.

Ранее сообщалось, что продовольственная безопасность всего мира оказалась под угрозой из-за аномальной жары. Ученые предрекали глобальный рост цен на продукты в скором будущем. «Возрастают риски потери крупных урожаев одновременно в разных регионах мира, что действительно повлияет на доступность продовольствия и цены», — заявил профессор в области изучения атмосферы в Университете Лидса Джон Маршам.