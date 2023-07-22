Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
23:09, 22 июля 2023Экономика

Названы главные угрозы продовольственной безопасности

Bloomberg: засуха и конфликт на Украине создают угрозы продовольственной безопасности

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Засуха, нарушенные глобальные цепочки поставок и конфликт на Украине являются главными угрозами продовольственной безопасности. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что из-за аномальной жары начали мелеть реки, отчего судоходство существенно осложняется. В результате цепочки поставок нарушаются, а время доставки грузов увеличивается.

Эксперты подчеркнули, что рост цен на продовольствие в мире ожидался, поскольку до этого стоимость продуктов в течение года только снижалась. По данным агентства, цены всегда устойчивы в плане снижения, но при этом легко подвержены всевозможным внешним факторам, которые сразу заставляют их резко расти.

Ранее сообщалось, что продовольственная безопасность всего мира оказалась под угрозой из-за аномальной жары. Ученые предрекали глобальный рост цен на продукты в скором будущем. «Возрастают риски потери крупных урожаев одновременно в разных регионах мира, что действительно повлияет на доступность продовольствия и цены», — заявил профессор в области изучения атмосферы в Университете Лидса Джон Маршам.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Турции прокомментировали гибель военкора РИА Новости на Украине

    В Европе заявили об отказе западных компаний уходить из России

    В США раскритиковали Байдена за поставку ВСУ опасного вооружения

    Диетолог предупредила о вреде обезжиренных продуктов

    Опубликовано видео с места предполагаемого прорыва трубы в московском ТЦ

    Названа дата премьеры сериала по вселенной «Джона Уика»

    Россияне перечислили признаки плохих фитнес-тренеров

    Названы главные угрозы продовольственной безопасности

    В Германии указали на дефицит снарядов для зенитных установок Gepard у ВСУ

    В Германии рассказали о сроках передачи ВСУ боеприпасов для ЗСУ Gepard

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости