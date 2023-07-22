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09:28, 22 июля 2023Россия

В Госдуме заявили об «ополячивании» Украины Зеленским

Спикер Госдумы Володин: Зеленский «ополячивает» Украину ради сохранения власти

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский ведет процесс «ополячивания» Украины, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его словам, Зеленский рассчитывает, что в благодарность киевские кураторы дадут президенту Украины подольше удержаться во власти. Для этого было создано 25-тысячное воинское соединение, которое в основном состоит из польских и литовских солдат, готовых к оккупации Западной Украины.

«Поляки хотят вернуть себе, как они считают, свои исторические земли — Восточные Кресы. Граждане Украины на этих территориях им не нужны», — отметил Володин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что власти Польши рассчитывают вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок» страны. Планы польских лидеров он назвал реваншистскими.

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    Варвара Кошечкина
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