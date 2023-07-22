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10:30, 22 июля 2023Бывший СССР

Украинские власти заявили о повреждении пунктов хранения зерна на юге страны

На юге Украины ударами повреждены пункты хранения зерна и объекты промышленности

Фото: Noah Buscher / Unsplash

В результате удара на юге Украины разрушения и повреждения получили пункты хранения зерна. Об этом сообщается в Telegram-канале госслужбы специальной связи и защиты информации страны.

«Разрушениям и повреждениям подверглись пункты хранения зерна на юге Украины, промышленные объекты», — говорится в сообщении.

В ночь на субботу, 22 июля, в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

Ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в беседе с агентством Bloomberg заявил о сокращении экспорта зерна почти на треть после остановки зерновой сделки.

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    Варвара Кошечкина
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