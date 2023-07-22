На Украине заявили о сокращении экспорта зерна после остановки зерновой сделки

Экспорт зерна с Украины сократился на 30 процентов после остановки зерновой сделки

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил о сокращении экспорта зерна почти на треть после остановки зерновой сделки в беседе с агентством Bloomberg.

По мнению Сольского, экспорт украинского продовольствия сократился как минимум на 30 процентов. Он отметил, что после прекращения действия сделки некоторые украинские компании переключились на экспорт с помощью грузовиков и железнодорожного транспорта. Для отправки зерна часто используется порт Констанца в Румынии, а также речные порты на Дунае.

Как ранее заявил главный аналитик Agritel, подразделения сельскохозяйственной аналитики Argus Media Александр Мари, для Украины поставки морем были основным экспортным маршрутом. С прекращением зерновой сделки ежемесячный экспортный потенциал страны сократится почти вдвое.

Черноморская зерновая инициатива прекратила действие 17 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что возобновить соглашение удастся только при выполнении требований Москвы.