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16:55, 22 июля 2023Спорт

Российскую теннисистку отказались допустить в Польшу для участия в турнире

Звонареву отказались допустить в Польшу для участия в турнире как «нежелательное лицо»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российскую теннисистку Веру Звонареву отказались допустить в Варшаву для участия в турнире. Об этом сообщает РИА Новости.

«Россиянка, числящаяся в списке лиц, пребывание которых на территории Польши нежелательно, не была допущена пограничной службой по соображениям государственной безопасности и охраны общественного порядка», — заявили в пресс-службе МВД Польши.

Ранее 22 июля российская теннисистка Анастасия Потапова сообщила, что пропустит турнир категории WTA-250 в Германии из-за проблем с визой. «Мы и моя команда подали документы вовремя, но, к сожалению, рассмотрение было задержано», — добавила она.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян и белорусов от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. При этом россияне продолжают выступать на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в нейтральном статусе.

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    Ксения Курашкина
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