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17:40, 23 июля 2023Мир

Захарова ответила на обвинения в уничтожении культурных объектов на Украине

Захарова обвинила ЮНЕСКО в ангажированности из-за ситуации с объектами культуры на Украине

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Секретариат ЮНЕСКО занимает ангажированную позицию в отношении ситуации с памятниками культуры на Украине. Об этом заявила в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, повреждения Спасо-Преображенского собора на совести украинских властей «и безграмотных операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах».

Захарова также заявила, что представители ЮНЕСКО много лет не замечают происходящее на Украине. «Мало того, когда памятник Екатерине II Великой Кулебина шайка приказала стащить с пьедестала и куда-то уволочь, ЮНЕСКО в очередной раз промолчала, а сразу после этого решила начать "культурно охранять"», — добавила она.

Ранее Минобороны России опровергло сведения о том, что Спасо-Преображенский кафедральный собор был поражен в результате удара ВС РФ. В ведомстве также уточнили, что цели российских военных находились на безопасном расстоянии от храма.

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    Варвара Кошечкина
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