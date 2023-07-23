Захарова ответила на обвинения в уничтожении культурных объектов на Украине

Захарова обвинила ЮНЕСКО в ангажированности из-за ситуации с объектами культуры на Украине

Секретариат ЮНЕСКО занимает ангажированную позицию в отношении ситуации с памятниками культуры на Украине. Об этом заявила в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, повреждения Спасо-Преображенского собора на совести украинских властей «и безграмотных операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах».

Захарова также заявила, что представители ЮНЕСКО много лет не замечают происходящее на Украине. «Мало того, когда памятник Екатерине II Великой Кулебина шайка приказала стащить с пьедестала и куда-то уволочь, ЮНЕСКО в очередной раз промолчала, а сразу после этого решила начать "культурно охранять"», — добавила она.

Ранее Минобороны России опровергло сведения о том, что Спасо-Преображенский кафедральный собор был поражен в результате удара ВС РФ. В ведомстве также уточнили, что цели российских военных находились на безопасном расстоянии от храма.