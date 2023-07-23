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21:34, 23 июля 2023Россия

Тысячи астраханцев остались без электричества из-за непогоды

Около 15 тыс. жителей Астраханской области остались без электроснабжения из-за гроз

Фото: РИА Новости

В Астраханской области произошли повреждения опор и обрывы линий электропередачи из-за гроз, около 15 тысяч человек остались без электроснабжения. Об этом сообщил глава региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в филиале «Россети Юг» — «Астраханьэнерго» введен режим повышенной готовности второго уровня. Губернатор заявил, что все ответственные службы выведены на ликвидацию последствий, бригады и техника направлены на устранение перебоев в электроснабжении.

Всего на телефоны ЕДДС Астрахани поступило 650 звонков, 30 сообщений об упавших деревьях, 33 сообщения об обрывах проводов, а также 7 сообщений о срывах кровли. Бабушкин призвал не подходить к оборванным проводам ближе 8 метров.

Ранее, 18 июля, менее чем за час в некоторых районах Москвы выпала четверть месячной нормы осадков. МЧС предупреждало, что с 16:00 18 июля по 11:00 19 июля в столице пройдут краткосрочные дожди с грозами и градом. Ветер будет достигать 17-20 метров в секунду.

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    Юлия Мискевич
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