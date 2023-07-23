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02:44, 23 июля 2023Экономика

Российские инвесторы подали иск к европейскому депозитарию

NSP: инвесторы из России подали иск на ₽2 млрд против европейского депозитария Euroclear

Фото: pixabay.com

Восемь инвесторов из России и региональный банк подали иск в Арбитражный суд Москвы против европейского депозитария Euroclear. Об этом сообщает адвокатская контора NSP в своем Telegram-канале.

Инвесторы требуют взыскать с компании в общей сложности более двух миллиардов рублей в счет возмещения стоимости замороженных активов и получения начисленных, но невыплаченных средств. Первое слушание по делу может состояться уже в сентябре 2023 года.

Инвесторы обратились в суд на основании статьи 248.1 АПК РФ, поскольку ощутили последствия санкций. Юристы готовят следующий иск со списком других пострадавших вкладчиков, которые не попали в первую группу.

Согласно отчету Euroclear за первое полугодие текущего года, депозитарий заработал на замороженных российских активах порядка 1,7 миллиарда евро.

В марте 2022 года Clearstream и европейский депозитарий Euroclear заблокировали счета российского Национального расчетного депозитария (НРД), что привело к блокировке возможности российских клиентов работать с иностранными ценными бумагами.

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    Марина Совина
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