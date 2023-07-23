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23:09, 23 июля 2023Бывший СССР

ВСУ применили кассетные боеприпасы при ударе по селу в ЛНР

ВСУ применили поставленные Западом кассетные боеприпасы при ударе по селу в ЛНР
СюжетПередача кассетных боеприпасов Украине

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили кассетные боеприпасы иностранного производства при ударе по селу Золотаревка Попаснянского района в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

По его словам, украинская сторона начала использовать кассетные боеприпасы, поставленные Западом. «Применили по селу Золотаревка в ЛНР. Информация о пострадавших уточняется», — отметил он. Эксперт указал на то, что все найденные фрагменты боеприпасов иностранного производства.

Ранее стало известно о последствиях применения кассетных боеприпасов Киевом. Отмечается, что в результате почти треть украинской территории покрыта неразорвавшимися снарядами.

ООН выразила беспокойство в связи с использованием Украиной кассетных боеприпасов.

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    Марина Совина
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