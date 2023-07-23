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12:22, 23 июля 2023Бывший СССР

Лукашенко высказался о планах Польши по расчленению Украины

Президент Белоруссии Лукашенко назвал неприемлемыми планы Польши по расчленению Украины

Фото: Pavel Byrkin / Reuters

Планы Польши по расчленению Украины и отъему ее западной части неприемлемы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Стрельне, передает ТАСС.

Путин заявлял на совещании с постоянными членами Совета безопасности о реваншистском стремлении Польши «оторвать кусок пожирнее» от Украины. По его мнению, Варшава также хотела бы заполучить часть белорусских земель.

«Вероятно, они рассчитывают под "натовским зонтиком" сформировать некую коалицию и впрямую вмешаться в конфликт на Украине, чтобы затем оторвать себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину», — допустил президент.

Он также поручил Службе внешней разведки России следить за польскими планами относительно Украины.

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    Любовь Ширижик
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