Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:21, 23 июля 2023Россия

В Минобороны прокомментировали удар ВСУ по российским военкорам

Минобороны России: ВСУ ударили по готовившим материалы о кассетных боеприпасах военкорам

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Минобороны России в Telegram-канале прокомментировало удар подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) по группе журналистов «Известий» и РИА Новости.

По информации ведомства, военкоры готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.

При ударе украинской армии кассетными боеприпасами ранения получили четыре журналиста. Им оказывается помощь в госпиталях Минобороны, их жизни ничего не угрожает.

Ранее уточнялось, что ранения получили фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, корреспондент газеты «Известия» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков.

Позже Роман Польшаков рассказал о своем состоянии после ранений. По словам врачей, в его теле находятся три осколка. Он перенес операцию на стопе, чтобы остановить кровотечение.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В Турции прокомментировали гибель военкора РИА Новости на Украине

    В Минобороны прокомментировали удар ВСУ по российским военкорам

    В США испугались китайских беспилотников

    В Европе заявили об отказе западных компаний уходить из России

    В США раскритиковали Байдена за поставку ВСУ опасного вооружения

    Диетолог предупредила о вреде обезжиренных продуктов

    Опубликовано видео с места предполагаемого прорыва трубы в московском ТЦ

    Названа дата премьеры сериала по вселенной «Джона Уика»

    Россияне перечислили признаки плохих фитнес-тренеров

    Названы главные угрозы продовольственной безопасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости