В Минобороны прокомментировали удар ВСУ по российским военкорам

Минобороны России: ВСУ ударили по готовившим материалы о кассетных боеприпасах военкорам

Минобороны России в Telegram-канале прокомментировало удар подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) по группе журналистов «Известий» и РИА Новости.

По информации ведомства, военкоры готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.

При ударе украинской армии кассетными боеприпасами ранения получили четыре журналиста. Им оказывается помощь в госпиталях Минобороны, их жизни ничего не угрожает.

Ранее уточнялось, что ранения получили фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, корреспондент газеты «Известия» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков.

Позже Роман Польшаков рассказал о своем состоянии после ранений. По словам врачей, в его теле находятся три осколка. Он перенес операцию на стопе, чтобы остановить кровотечение.