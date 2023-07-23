Стало известно о состоянии раненного при обстреле ВСУ фотокора РИА Новости

РИА Новости: жизни раненного при обстреле ВСУ фотокора Михальчевского ничего не угрожает

Жизни фотокорреспондента РИА Новости Константина Михальчевского, который попал под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) и был ранен, ничего не угрожает. Об этом сообщило само агентство со ссылкой на Минздрав Крыма.

Как стало известно, пострадавший журналист был доставлен в больницу скорой помощи №6 Симферополя. В настоящее время его состояние оценивается как средней тяжести.

«Угрозы жизни нет, оказывается необходимая медицинская помощь», — заявили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что также пострадавшие при обстреле военный корреспондент и оператор «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков находятся в стабильном состоянии. Отмечалось, что Польшаков перенес несколько операций.

22 июля РИА Новости сообщило о гибели своего военкора Ростислава Журавлева. По данным агентства, группа журналистов попала под обстрел в районе села Пятихатки. Уточнялось, что ранения также получили фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский, корреспондент газеты «Известия» Роман Польшаков и оператор телеканала Дмитрий Шиков.