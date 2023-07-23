Раскрыта судьба пропавшего в Петербурге памятника полякам

ТАСС: пропавший в Санкт-Петербурге памятник полякам отправлен на реставрацию

Пропавший в Санкт-Петербурге памятник репрессированным полякам отправлен на реставрацию, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Смольном.

Ранее генеральный консул Польши в Петербурге Гжегож Слюбовски заявил издательству «Фонтанка», что мемориал, установленный в начале 1990-х годов, пропал. Дипломат отметил, что для него это стало полной неожиданностью. Он добавил, что польская сторона намеревается послать официальную ноту в МИД России.

Источник в Смольном уточнил, что после появления этой информации в СМИ губернатор города дал получение профильным комитетам разобраться в ситуации. Стало известно, что на памятник совершили нападение вандалы, после изучения повреждений было принято решение направить его на реставрацию.

Ранее в Волгограде завели уголовное дело на женщину за осквернение монумента «Родина-мать зовет!», об этом сообщила прокуратура российского региона.

