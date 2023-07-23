Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:30, 23 июля 2023Россия

Раскрыта судьба пропавшего в Петербурге памятника полякам

ТАСС: пропавший в Санкт-Петербурге памятник полякам отправлен на реставрацию

Фото: @artemenko.galina

Пропавший в Санкт-Петербурге памятник репрессированным полякам отправлен на реставрацию, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Смольном.

Ранее генеральный консул Польши в Петербурге Гжегож Слюбовски заявил издательству «Фонтанка», что мемориал, установленный в начале 1990-х годов, пропал. Дипломат отметил, что для него это стало полной неожиданностью. Он добавил, что польская сторона намеревается послать официальную ноту в МИД России.

Источник в Смольном уточнил, что после появления этой информации в СМИ губернатор города дал получение профильным комитетам разобраться в ситуации. Стало известно, что на памятник совершили нападение вандалы, после изучения повреждений было принято решение направить его на реставрацию.

Ранее в Волгограде завели уголовное дело на женщину за осквернение монумента «Родина-мать зовет!», об этом сообщила прокуратура российского региона.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о тяжелом ходе контрнаступления ВСУ

    В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

    «Зенит» продаст Малкома за рекордную для чемпионата России сумму

    Фильм «Барби» показал рекордные сборы для 2023 года

    Опубликованы кадры изнутри трофейной американской БПМ Bradley

    ВСУ применили кассетные боеприпасы при ударе по селу в ЛНР

    Россия предоставила Белоруссии скидки на железнодорожные грузоперевозки

    СК возбудил дело после гибели военкора Журавлева при обстреле ВСУ

    Подполье Николаева заявило о сливе данных силовиков в борьбе за власть

    В Ираке высказались об убийстве российского журналиста украинскими военными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости