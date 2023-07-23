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20:49, 23 июля 2023Мир

Организация исламского сотрудничества лишила Швецию статуса спецпосланника

После скандала Организация исламского сотрудничества лишила Швецию статуса спецпосланника

Фото: Khalid Al-Mousily / Reuters

Секретариат Организации исламского сотрудничества (ОИС) отреагировал на инцидент с сожжением Корана в Стокгольме и принял решение временно лишить страну статуса спецпосланника. Об этом со ссылкой на опубликованное на сайте организации на фоне вспыхнувшего скандала заявление сообщает ТАСС.

В организации отметили, что уже уведомили правительство Швеции о принятом решении.

Согласно документу, исполнительный орган ОИС после внеочередного заседания призвал генсека организации Хисейнуа Брахима Тахе «рассмотреть возможные шаги по пересмотру официальных рамок, связывающих секретариат с любой страной, в которой оскверняются копии священного Корана и других исламских ценностей и символов», упомянув среди таких мер и приостановление статуса спецпосланника.

Ранее сообщалось, что Ирак попросил провести экстренное заседание из-за осквернения Корана в Швеции.

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    Варвара Кошечкина
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