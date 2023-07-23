В Совфеде назвали разговоры Запада о мире надеждой на поражение России

Сенатор Пушков: Запад начал говорить о мире, надеясь на военное поражение России

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале назвал разговоры Запада о мире надеждой на военное поражение России.

По его словам, у западных политиков и дипломатов отсутствуют даже контуры урегулирования, это показательно свидетельствует о том, что ставка делается на войну.

«По сути, говоря о мире, они подразумевают радикальный сценарий в виде мира после военного поражения России. Сценарий сколь нереалистичный, столь и несостоятельный», — отметил сенатор.

Пушков заключил, что в таком контексте продвижение не то что к миру, но даже к перемирию невозможно.

Ранее сенатор заявил, что искать стратегическую осмысленность во всех действиях США — значит придавать им больше политического интеллекта, чем у них есть на самом деле.

