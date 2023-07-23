В украинском городе Сумы произошли взрывы

Украинское издание «Общественное» сообщило о взрывах в городе Сумы

В украинском городе Сумы на северо-востоке страны произошли взрывы, об этом в Telegram-канале сообщило издание «Суспiльне» («Общественное»).

В Сумской области возможна работа систем противовоздушной обороны (ПВО), уточнили в Воздушных силах ВС Украины.

В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. Также сигналы звучат в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Ранее, 21 июля, стало известно, что в Одесской области Украины произошли новые взрывы. Также сообщалось о взрывах в районе поселка Затока на юге региона. В этой местности находится железнодорожный мост и грузовые терминалы.