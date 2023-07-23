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23:25, 23 июля 2023Бывший СССР

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Уточняется, что сообщения о тревоге поступили в 22:58 мск. Сирены сработали и в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.

В ночь с 22 на 23 июля в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Сирены звучали в Одесской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях страны, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

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    Марина Совина
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