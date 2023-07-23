В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Уточняется, что сообщения о тревоге поступили в 22:58 мск. Сирены сработали и в подконтрольных Киеву районах ДНР и Запорожской области.

В ночь с 22 на 23 июля в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Сирены звучали в Одесской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях страны, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.