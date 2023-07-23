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04:31, 23 июля 2023Бывший СССР

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

В Одесской, Кировоградской, Николаевской областях Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

В частности, сирены звучат в Одесской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях страны, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее в июле Россия нанесла удар возмездия по объектам в Одесской области, где хранились и производились безэкипажные катера. Удар возмездия стал еще одним ответом России на теракт на Крымском мосту, который произошел 17 июля. До этого, 18 и 19 июля, российские военные уже наносили удары по Одесской области.

В июне спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в стране усовершенствовали систему оповещения о воздушной тревоге.

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    Марина Совина
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