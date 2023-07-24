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08:29, 24 июля 2023Забота о себе

Культовая порноактриса назвала гарантирующую оргазм сексуальную позицию

Daily Mail: порноактриса Анджела Уайт назвала лучшей сексуальной позой половое равнение

Фото: @angelawhite

Культовая австралийская порноактриса Анджела Уайт назвала сексуальную позу, по ее мнению, гарантирующую женщинам оргазм. Об этом сообщает Daily Mail.

Уайт считает, что такой позицией является так называемая CAT (способ полового равнения) — усовершенствованный вариант миссионерской позы, при котором достигается максимальная стимуляция клитора.

38-летняя порнозвезда заявила, что «клиторальные оргазмы — самые сильные» и рассказала, как именно использует способ полового равнения. «Вам нужно приподнять таз так, чтобы под поясницу можно было подложить небольшую подушку», — поделилась опытом Уайт и отметила, что этот вариант намного лучше классической миссионерской позы.

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Актриса начала сниматься в кино для взрослых в 2003 году и выиграла множество премий порноиндустрии. В 2020 году американское издание The Daily Beast назвало ее «Мерил Стрип порнографии». Помимо этого, Уайт сыграла в нескольких телесериалах, а также появлялась на обложках популярных модных журналов.

В 2010 году она окончила Мельбурнский университет, получив ученую степень в области гендерных исследований, и защитила диссертацию на тему секса и сексуальности. В будущем она собирается вернуться к науке и уже несколько раз выступала перед студентами различных вузов, рассказывая о карьере порноактрисы и режиссера, а также о своем исследовательском опыте.

Ранее гинеколог Давид Айрапетов рассказал о вредном влиянии на здоровье длительного воздержания. В частности, специалист заявил, что оно может привести к проблемам с зачатием детей.

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    Никита Савин
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