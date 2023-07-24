Женщина простила пытавшегося сделать ей аборт партнера и осталась с ним жить

В Китае женщина простила пытавшегося сделать ей аборт бойфренда и осталась с ним жить

Жительница Пекина, Китай, простила бойфренда, который пытался сделать ей аборт. Об этом сообщает South China Morning Post.

Женщина, находяшаяся на шестой неделе беременности, рассказала, что партнер сделал ей напиток, в который добавил опасные для плода лекарства. Таким образом мужчина собирался избавиться от ребенка. В напиток он добавил препарат для прерывания беременности, таблетки для повышения давления и лекарство от простуды. Позднее мужчина признался в содеянном, и женщина обратилась в больницу.

Врач выписал пациентке необходимые для сохранения беременности препараты. Он также заявил, что пока не может подтвердить, возможно ли сохранить плод. «Все, что мы можем сейчас сделать, это ждать», — пожаловалась китаянка. Женщина решила простить мужчину и осталась с ним жить. О произошедшем она рассказала в социальной сети.

История китаянки не вызвала у пользователей сочувствия. Многие призвали ее прервать беременность и разорвать отношения с бойфрендом. «Ваш партнер не любит вас и даже пытался отравить, зачем передавать ребенку плохие гены? Вы делитесь этой историей, чтобы вызвать осуждение общественности?» — возмутился один из пользователей.

Ранее сообщалось, что жительница Нигерии заявила суду в ходе бракоразводного процесса, что не может объяснить, как ей удалось забеременеть без секса с мужем. По ее словам, однажды супруг внезапно позвонил ей и заявил, что она беременна от него, а затем запретил делать аборт.