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21:06, 24 июля 2023Из жизни

Женщина простила пытавшегося сделать ей аборт партнера и осталась с ним жить

В Китае женщина простила пытавшегося сделать ей аборт бойфренда и осталась с ним жить

Фото: Unsplash

Жительница Пекина, Китай, простила бойфренда, который пытался сделать ей аборт. Об этом сообщает South China Morning Post.

Женщина, находяшаяся на шестой неделе беременности, рассказала, что партнер сделал ей напиток, в который добавил опасные для плода лекарства. Таким образом мужчина собирался избавиться от ребенка. В напиток он добавил препарат для прерывания беременности, таблетки для повышения давления и лекарство от простуды. Позднее мужчина признался в содеянном, и женщина обратилась в больницу.

Врач выписал пациентке необходимые для сохранения беременности препараты. Он также заявил, что пока не может подтвердить, возможно ли сохранить плод. «Все, что мы можем сейчас сделать, это ждать», — пожаловалась китаянка. Женщина решила простить мужчину и осталась с ним жить. О произошедшем она рассказала в социальной сети.

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История китаянки не вызвала у пользователей сочувствия. Многие призвали ее прервать беременность и разорвать отношения с бойфрендом. «Ваш партнер не любит вас и даже пытался отравить, зачем передавать ребенку плохие гены? Вы делитесь этой историей, чтобы вызвать осуждение общественности?» — возмутился один из пользователей.

Ранее сообщалось, что жительница Нигерии заявила суду в ходе бракоразводного процесса, что не может объяснить, как ей удалось забеременеть без секса с мужем. По ее словам, однажды супруг внезапно позвонил ей и заявил, что она беременна от него, а затем запретил делать аборт.

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    Алиса Удовик
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