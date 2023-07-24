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19:47, 24 июля 2023Интернет и СМИ

Журналист крупного западного агентства получил ранение в зоне СВО

AFP: репортер агентства Дилан Колинс получил ранение во время съемок в Артемовске

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Журналист видеоредакции крупного западного информагентства Agence France-Presse (AFP) Дилан Колинс получил ранение во время съемок репортажа в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом сообщается на странице его коллеги, сотрудницы издания Стефании Юсеф в Twitter.

«Дилан Колинс, гражданин США (...), находящийся по заданию издания на Украине, получил многочисленные осколочные ранения недалеко от Бахмута», — сказано в сообщении. Также в посте отмечается, что 35-летний журналист был эвакуирован в ближайшую больницу, где ему оказали всю необходимую помощь. Сейчас жизни репортера в зоне СВО ничего не угрожает.

«Мы выясняем обстоятельства произошедшего. Мы морально с Диланом и его близкими», — передает журналистка слова директора информационного агентства в Европе Кристин Бухаджиар.

Ранее стало известно, что в зоне СВО пострадали российские журналисты РИА Новости и «Известий». Они попали под обстрел около села Пятихатки Запорожской области.

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    Мария Большакова
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