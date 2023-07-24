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08:00, 24 июля 2023Ценности

Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в прозрачном наряде для журнала

Модель Алессандра Амбросио снялась в прозрачном боди для журнала Schon!

Кадр: @alessandraambrosio

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио приняла участие в откровенной съемке для глянцевого журнала Schon!. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных фото 42-летняя бывший «ангел» Victoria's Secret предстала в прозрачном боди и облегающей юбке белого цвета. Верх ее наряда был украшен массивными сияющими вставками, которые прикрывали обнаженную грудь манекенщицы.

Кроме того, знаменитость снялась в белом кружевном комплекте, состоящем из бюстгальтера и юбки. Образ она дополнила атласными сапогами с высоким голенищем и широким чокером из страз.

Ранее Алессандра Амбросио показала фигуру в другом откровенном виде. На снимке звезда позировала на пирсе в красном бикини, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов на низкой посадке. Звезда продемонстрировала рельефное тело с кубиками пресса в области живота и подтянутую грудь.

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    Мария Винар
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