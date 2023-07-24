Названы самые выгодные для сдачи квартиры в аренду районы Москвы

«ЦИАН.Аналитика»: выгоднее всего сдавать квартиру в Замоскворечье и Пресненском районе

Наилучшей доходностью при сдаче квартир в аренду обладает жилье в московских районах Замоскворечье, Пресненский и Бутырский. Это стало известно из расчетов экспертов «ЦИАН.Аналитики», проведенных для однокомнатных квартир, приобретенных на вторичном рынке без учета жилья в премиальных ЖК. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

В указанных районах столицы показатель превышает шесть процентов годовых при среднем показателе в 4,6 процента, который по сравнению с июлем 2022 года вырос на 0,1 процента. При этом в обоих случаях он оказался ниже ставок по вкладам, которые сейчас превышают 7 процентов.

В Замоскворечье и Пресненском районе Москвы срок окупаемости квартиры при сдаче оказался минимальным, составив примерно 16 лет. Больше всего времени, согласно текущим данным, на это потребуется в Свиблово и Куркино (29 лет). В среднем по Москве показатель окупаемости составил 21,9 года. После резкого роста в 2021 году, до 22,6 года, он снижается второй июль подряд.

Ранее из данных Центробанка стало известно, что с 2016 года срок ипотечного кредита, который обычно берут россияне, вырос на 10 лет. Средняя его продолжительность составила 25,6 года. В регуляторе выразили обеспокоенность тем, что большой части заемщиков теперь нужно так много времени на погашение жилищных кредитов.