Автошколы раскритиковали новые программы Минпросвещения по обучению вождению

«Ъ»: автошколы России раскритиковали новые программы Минпросвещения по обучению вождению

Минпросвещения подготовило и представило проект новых программ по обучению вождению в автошколах. Но их раскритиковали в российских автошколах и призвали отправить на доработку, пишет «Коммерсантъ».

Как пояснила замдиректора департамента госполитики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения Татевик Карабекян, изменения в программы по обучению в автошколах требуются для совершенствования «форм и методов учебного процесса». Она указала на большое число обращений из общественных организаций, а также из МВД о том, что с первого раза экзамены на права сдает малая доля россиян.

В частности, министерство предлагает сделать частично самостоятельной подготовку водителей, а также сократить число нормативных часов вождения в рамках категории В с 56/54 до 46/44 часов в зависимости от того, чем учится управлять будущий водитель — автомобилем с механической или автоматической коробкой передач.

Карабекян уточнила, что будущие водители должны сами отрабатывать темы, которые были освоены в ходе уроков. В новых программах также появилась «вариативная часть учебных циклов», которая может достигать 40 часов, — она подразумевает возможность обучения водителей правилам дорожного движения в зависимости от местной специфики движения в различных регионах. Например, отдельно можно будет выделить часы на обучение вождению в горной местности.

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева, которая входит в рабочую группу по проекту министерства, указала на то, что 30 процентов учебного времени проект отводит на внеаудиторную работу. Так, будущим водителям предлагают самостоятельно изучать темы о влиянии скорости, алкоголя и медикаментов на способность управлять машиной, которые эксперты называют важнейшими. Это фактически говорит о возвращении самоподготовки, которую отменили в 2013 году из-за роста аварийности на дороге, считает вице-президент Ассоциации транспортного образования Вячеслав Максимычев.

Ранее Госдума во втором чтении приняла законопроект, предполагающий смену системы получения водительских прав. Согласно новым поправкам, выданные за границей права нужно поменять на российские через год, а контроль за автошколами усилят — их хотят обязать иметь постоянно действующее заключение о соответствии требованиям учебно-материальной базы и регулярно подтверждать его.

С 1 апреля 2021 года в России начали по-новому сдавать на водительские права. Одним из главных изменений стала отмена «площадки» как отдельного этапа экзамена — практические навыки вождения теперь оцениваются только на этапе «в городе», то есть в условиях реального дорожного движения. Помимо этого, во время экзамена разрешили присутствие третьего человека — представителя автошколы или общественной организации.