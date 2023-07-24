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14:55, 24 июля 2023Среда обитания

Дорогу в Крым через Запорожскую область назвали безопасной

Врио губернатора Запорожской области: дорога в Крым через Запорожскую область безопасна
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Дорогу в Республику Крым через Запорожскую область назвали «достаточно безопасной». Об этом заявил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, его цитирует Telegram-канал РБК.

По словам Балицкого, для автомобилей, которые едут по дороге из Крыма в Запорожскую область, «впрямую», никакой опасности нет. «Приезжайте, езжайте в Крым через Запорожскую область, у нас все в порядке», — призвал он. При этом врио главы региона предупредил, что в темное время суток останавливаться на дороге без необходимости не стоит.

Балицкий отметил, что его предостережение особенно касается съезда с трассы для посещения ряда городов. «Если это город Пологи, Энергодар, Васильевка, Михайловка, Камыш-Заря, Куйбышево, Токмак — эти города, скажем так, лучше пока не посещать, потому что это города, максимально приближенные к линии боевого соприкосновения. То есть с трассы съезжать в направлении северо-запада нежелательно», — сказал он.

Ранее в июле глава Крыма Сергей Аксенов назвал Крымский мост самым быстрым способом добраться в Крым на легковом автомобиле.

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    Полина Кислицына
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