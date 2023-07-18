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11:57, 18 июля 2023Среда обитания

Назван самый быстрый способ добраться в Крым на машине

Глава Крыма Аксенов: самый быстрый способ добраться в Крым на машине — через Крымский мост
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Самым быстрым способом добраться в Крым на легковом автомобиле назвали Крымский мост. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

По его словам, благодаря запущенному реверсному движению легковые машины смогут оказаться в Крыму или Краснодарском крае быстрее по сравнению с другими доступными способами поездок.

«В нынешней ситуации, при рабочем движении на мосту, реверс будет быстрее. Легковой транспорт, как и ранее, через мост», — сообщил Аксенов. Он также напомнил, что автобусам и грузовым автомобилям для того, чтобы попасть в Крым или покинуть его, необходимо использовать переправу на пароме или сухопутный коридор.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 17 июля — одну из секций моста повредили два атаковавших конструкцию надводных беспилотника Украины. Вечером того же дня стало известно, что Керченская паромная переправа начала работать и для легковых автомобилей, помимо грузовых. К ночи 18 июля на Крымском мосту восстановили реверсивное движение транспорта по одной полосе — крайней правой направления Тамань — Керчь.

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    Полина Кислицына
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