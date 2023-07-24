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09:50, 24 июля 2023Интернет и СМИ

Виктория Боня рассказала о своем долге перед налоговой

Российская телеведущая Виктория Боня опровергла слухи о своей налоговой задолженности

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Российская блогерша и телеведущая Виктория Боня опровергла слухи о том, что у нее есть задолженность перед налоговыми органами. Об этом она рассказала в своем аккаунте в социальной сети Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Все мои налоги всегда уплачиваются вовремя. Налоговая инспекция прислала мне акт о возбуждении исполнительного производства по моему ООО "ВБЖ", который мы закрыли из-за пандемии еще в 2020 году, там был долг в 300 рублей, который моя бухгалтерия тут же оплатила. Никаких долгов у меня нет, как бы вам этого ни хотелось», — написала Боня.

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Телеведущая отметила, что добропорядочно выплачивает налоги с заработанных в России денег, «хотя могла бы вообще этого не делать», поскольку последние 11 лет живет в Монако и является налоговым резидентом княжества. К своей публикации она приложила скриншот о закрытии исполнительного производства по факту неуплаты 300 рублей, а также показала главную страницу своего аккаунта в Госуслугах, на котором видно, что у телеведущей нет задолженностей.

«Я не блогер-мошенник, который обирает людей и прячет деньги по сотням счетов, как, к сожалению, делали люди. Считаю это неуважением к себе, к государству и к честным гражданам России», — написала Боня, пригрозив «ответственностью в соответствии с законом» источникам, которые распространяли слухи о ее проблемах с налоговыми органами.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что в топе списка подозреваемых в неуплате налогов блогеров находятся Ольга Бузова, Ксения Бородина, Николай Соболев, Гоар Аветисян, Виктория Боня и Ида Галич. Утверждается, что в перечне более 100 артистов, блогеров и других популярных в соцсетях личностей. Их подозревают в организации финансовых схем, цель которых, — неуплата или недоплата налогов.

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    Олег Давыдов
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