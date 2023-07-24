На Комсомольском проспекте БПЛА разрушил кровлю здания

«112»: на Комсомольском проспекте в Москве украинский БПЛА разрушил кровлю здания

В двухэтажном здании на Комсомольском проспекте в Москве разрушена кровля. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что в доме напротив выбиты стекла в магазине на первом этаже и в жилой части дома на четвертом этаже. Помимо этого, нарушено остекление в соседнем доме.

Утром 24 июля произошло нападение украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

30 мая три беспилотника, летевших к Москве, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от своих целей. По данным Минобороны, всего в атаке на столицу было задействовано восемь беспилотников самолетного типа.