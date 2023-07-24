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13:19, 24 июля 2023Мир

В МИД КНР отказались комментировать «пропажу» министра иностранных дел страны

Представитель МИД КНР отказалась комментировать «пропажу» министра иностранных дел страны

Фото: Thomas Peter / Reuters

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин отказалась комментировать длительное отсутствие в публичном пространстве министра иностранных дел Китая Цинь Гана. Об этом сообщает РИА Новости.

«У меня нет информации, которую я могла бы предоставить», — заявила дипломат в ответ на вопрос журналистов о пропаже из публичного поля главы китайского МИД.

Ранее в США обеспокоились пропажей главы МИД КНР Цинь Гана. Министр не появлялся на публике в течение месяца. Отмечается, что 57-летний дипломат является доверенным лицом китайского лидера Си Цзиньпина.

Запланированная встреча Цинь Гана с главой внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозепом Боррелем в Пекине была перенесена за два дня до запланированного прибытия главы евродипломатии в страну. Цинь также не появился на ежегодной встрече министров иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Индонезии.

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    Виктория Кондратьева
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