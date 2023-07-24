Сбивший пешехода и протаранивший здание в Москве водитель Maserati был пьяным

Сбивший пешехода и протаранивший здание в центре Москвы водитель Maserati был пьяным

Водитель белой Maserati, сбивший женщину в центре Москвы, оказался пьяным. Об этом в Telegram сообщила Госавтоинспекция столицы.

Факт опьянения был выявлен в ходе медицинского освидетельствования.

Инцидент произошел ранее 24 июля на Каланчевской улице. Спорткар сбил пешехода, снес столб и протаранил здание. Пострадавшую госпитализировали.

Тогда водитель Maserati заявил, что у авто отказали тормоза. Он также заверил, что за 15 лет водительского стажа впервые попал в ДТП.