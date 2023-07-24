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13:52, 24 июля 2023Среда обитания

Названа причина экстремальной жары в мире

Ученый Вэй Кэ: глобальное потепление вызвало экстремальную жару в мире

Фото: Adrees Latif / Reuters

Младший научный сотрудник Института физики атмосферы Китайской академии наук (КАН) Вэй Кэ назвал глобальное потепление причиной экстремальной жары в мире. Его слова передает РИА Новости.

Эксперт высказался о погодных изменениях после того, как в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в Китае столбик термометра поднялся до 52,2 градуса Цельсия. «Возникновение экстремально высоких температур в Синьцзяне связано не только с краткосрочной синоптической обстановкой, но и с долгосрочным процессом потепления климата», — заявил Кэ.

По словам специалиста, средний и верхний слои атмосферы в этом районе находятся под контролем теплых воздушных масс. Давление оказали и атмосферные вихри в восточной части Внутренней Монголии и Нинся-Хуэйского автономного района. «Процессы глобального потепления продолжают развиваться, повышение температуры во внутриконтинентальных районах превышает средние показатели по миру, что привело к увеличению частоты и интенсивности экстремально высоких температур», — добавил ученый.

Ранее Афинская национальная обсерватория спрогнозировала самую продолжительную жару в истории метеонаблюдений в Греции. Пока самая мощная тепловая волна, которая была зарегистрирована в Греции, длилась 12 дней, она накрыла страну в июле 1987 года.

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    Нина Ташевская
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