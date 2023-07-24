В Минздраве Запорожской области опровергли нехватку препаратов для лечения ВИЧ

В Минздраве Запорожской области опровергли нехватку препаратов для ВИЧ-инфицированных

В Минздраве Запорожской области опровергли информацию о нехватке препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных пациентов. Об этом сообщает издание «Запорожский вестник» со ссылкой на министерство.

В Telegram-канале «Энергодар online» сообщалось, что в Запорожской области возникли проблемы с поставками необходимых лекарств для ВИЧ-инфицированных. Утверждалось, что пациенты с ВИЧ в регионе четвертый месяц не получают жизненно необходимые препараты.

В местном Министерстве здравоохранения информацию о нехватке лекарств для ВИЧ-инфицированных опровергли. «На сегодня все жители Запорожской области с ВИЧ-инфекцией получают необходимые препараты согласно назначению. Все препараты соответствуют стандартам качества, срок годности — по 2024 год», — говорится в заявлении министерства.

В Минздраве также отметили, что в июле ожидается дополнительная поставка лекарственных препаратов, которая полностью закроет потребности региона до конца 2023 года.

Информация о дефиците в России необходимых препаратов для ВИЧ-инфицированных широко распространилась в СМИ. Сообщения о нехватке лекарств также растиражировали в соцсетях.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»