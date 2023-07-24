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13:06, 24 июля 2023Культура

Митя Фомин рассказал о судьбе группы Hi-Fi

Митя Фомин рассказал, что группы Hi-Fi гастролирует по городам до сих пор

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский певец и бывший фронтмен группы Hi-Fi Митя Фомин рассказал о том, как сложилась судьба коллектива. Об этом он сообщил в эфире передачи «Шоу Воли».

Артист отметил, что совсем скоро группа отпразднует 25-летний юбилей, и добавил, что Hi-Fi выступает с концертами в составе дуэта до сих пор, а ее участник Тимофей Пронькин является самым преданным членом коллектива.

«Он долгожитель. Самый преданный — с самого начала и до конца. Вокалистку зовут Марина. Они колесят по городам и весям и исполняют любимые песни», — поведал Фомин.

Помимо этого, музыкант назвал песню «Все будет хорошо» своим главным хитом и признался, что ему не надоело исполнять ее для зрителей.

«Я очень благодарен, что эта песня есть у меня. Она на все случаи жизни! Особенно сейчас. И раньше, когда меня люди просили ее спеть, я говорил: а давайте еще эту или ту. А потом понял — это моя миссия!» — отметил певец.

Ранее сообщалось, что американский актер и певец Джонни Депп потерял сознание в номере отеля перед концертом своей группы Hollywood Vampires в Будапеште.

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    Анастасия Астахова
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