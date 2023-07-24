В Керченском проливе проверяют суда для предотвращения террористических акций

В ФСБ заявили о проверке судов в Керченском проливе для предотвращения терактов и диверсий

В ФСБ заявили о проверке судов в целях предотвращения терактов и диверсий. Об этом сообщает РИА Новости.

«В целях предотвращения террористических и диверсионных акций, обеспечения безопасности мореплавания ФСБ России проводится комплекс контрольно-проверочных мероприятий в отношении следующих через Керченский пролив судов», — рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что в следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону сухогрузе обнаружили следы взрывчатки. Кроме того, сотрудники выявили признаки стороннего вмешательства в конструктивные части судна.

В ФСБ считают, что все это может свидетельствовать о попытке доставить на территорию Украины взрывчатые вещества. Судну запретили проход под судоходной аркой транспортного перехода через Керченский пролив.