Блогерша и телеведущая Ида Галич показала фигуру в бикини на отдыхе

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала фигуру в откровенных нарядах на отдыхе в Турции. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 33-летняя знаменитость сидит у бассейна, в воде плавает специальный поднос с едой. Она позировала в серебристом бикини, которое состоит из топа с треугольными чашками и трусов V-образной формы с заниженной талией. Инфлюэнсерша дополнила образ солнцезащитными очками, поясом в виде тонкой цепочки с камнями и распустила волосы.

Кроме того, Галич примерила слитный сиреневый купальник с декольте до талии. При этом на обе руки она надела два объемных металлических браслета.

Ранее в июле российская актриса театра и кино Кристина Асмус поделилась снимками в телесном бикини и порадовала фанатов. Так, на одном из кадров 35-летняя знаменитость запечатлена прыгающей с надувной платформы на фоне моря.