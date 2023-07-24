Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:00, 24 июля 2023Путешествия

Пассажиров лоукостера на три часа заперли в самолете в экстремальную жару

Mirror: пассажиров Ryanair на три часа заперли в самолете в 42-градусную жару
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Florian van Duyn / Unsplash

Пассажиров ирландского лоукостера Ryanair на три часа заперли в самолете в 42-градусную жару. Подробностями истории поделился британский таблоид The Mirror.

Уточняется, что туристы находились в салоне при экстремальной жаре без кондиционера из-за задержки рейса из испанской Малаги в итальянский Милан. Издание также сообщает, что многие пассажиры начали терять сознание, а у некоторых случились панические атаки.

Материалы по теме:
Где купить дешевые авиабилеты и туры за рубеж в 2023 году? Как сэкономить на билетах из России и на каком сайте их купить
Где купить дешевые авиабилеты и туры за рубеж в 2023 году?Как сэкономить на билетах из России и на каком сайте их купить
30 мая 2023
Один день из жизни самолета. Как все устроено?
Один день из жизни самолета. Как все устроено?
Промо
19 апреля 2023

Находившийся на борту итальянский блогер Марко Ферреро (Marco Ferrero), у которого более миллиона подписчиков в TikTok, признался, что это был худший полет в его жизни. «В какой-то момент я на полном серьезе подумал, что больше не могу дышать», — рассказал он, сравнив путешествие с нахождением в сауне с запертой дверью.

По словам блогера, авиакомпания Ryanair не оказала никакой помощи пассажирам, кроме выплаты бонуса в размере четырех евро (около 400 рублей). Он добавил, что считает такое отношение к ситуации «шуткой».

Ферреро отметил, что после первого часа изнурительной жары члены экипажа начали раздавать пассажирам воду, но ее хватило далеко не всем. Кроме того, все туалеты были забиты людьми, у которых случились приступы паники.

Примерно через три часа экипаж выпустил пассажиров из раскаленного салона. В итоге самолет взлетел в 22:00 вместо 10:00.

«Рейс из Малаги в Милан был задержан из-за незначительной технической проблемы с самолетом. Чтобы не пропустить время взлета, пассажиры оставались на борту, пока инженеры обслуживали лайнер. К сожалению, он не был допущен к обслуживанию вовремя, и пассажиры были высажены», — прокомментировали инцидент представители Ryanair.

В авиакомпании добавили, что после повторной посадки пассажиры были обеспечены водой, и через 10 минут борт благополучно вылетел в Милан.

Ранее сообщалось, что несколько пассажиров авиакомпании Delta Air Lines потеряли сознание из-за рекордной жары в салоне самолета. По словам сотрудницы Fox News Кристы Гарвин, которая находилась на борту, температура поднялась до 111 градусов по Фаренгейту (около 43 градусов Цельсия).

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России пообещал жесткий ответ на атаку дронов в Крыму и Москве

    Обвиняемому в хищении 900 миллионов рублей Олегу Митволю продлили арест

    Врач рассказал о поставленном выжившей при теракте на Крымском мосту диагнозе

    Пойманная у «Фукусимы» рыба оказалась радиоактивной

    Украинские военные пришли в восторг от Стоунхенджа

    Движение по Крымскому мосту приостановили третий раз за день

    Лисовец раскритиковал стиль одежды россиян со словами «невзрачность и серость»

    Раненый мужчина вломился на балкон шестого этажа к москвичу

    Пара россиян на гидроцикле проехала сквозь участников заплыва через Волгу

    В Москве на детской площадке задержали блогера за тату с символикой «Азова»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости