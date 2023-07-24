Путин подписал закон о праве Минюста на внеплановые проверки иноагентов

Президент Путин подписал закон о праве Минюста проводить внеплановые проверки иноагентов

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве Минюста проводить внеплановые проверки иноагентов. Подписанный главой государства документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно подписанному закону, Министерство юстиции будет осуществлять контроль за соблюдением законодательства об иностранных агентах, в том числе соблюдение ограничений, которые накладываются на иноагентов.

Штрафы в размере до 300 тысяч рублей ждут нарушивших закон юридических лиц, для физических лиц они ниже — от 30 до 50 тысяч. Также закон лишает иноагентов возможности получения финансовой поддержки от государства.

Ранее Минюст России назвал основания для признания иноагентом. Согласно разъяснению ведомства, ими могут быть не только иностранное финансирование.