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16:08, 24 июля 2023Россия

Путин подписал закон о праве Минюста на внеплановые проверки иноагентов

Президент Путин подписал закон о праве Минюста проводить внеплановые проверки иноагентов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве Минюста проводить внеплановые проверки иноагентов. Подписанный главой государства документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно подписанному закону, Министерство юстиции будет осуществлять контроль за соблюдением законодательства об иностранных агентах, в том числе соблюдение ограничений, которые накладываются на иноагентов.

Штрафы в размере до 300 тысяч рублей ждут нарушивших закон юридических лиц, для физических лиц они ниже — от 30 до 50 тысяч. Также закон лишает иноагентов возможности получения финансовой поддержки от государства.

Ранее Минюст России назвал основания для признания иноагентом. Согласно разъяснению ведомства, ими могут быть не только иностранное финансирование.

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    Марк Леонов
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